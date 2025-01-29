Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, İlkadım ilçesinin Derebahçe Mahallesi’nde, ani ve yoğun yağışların olduğu dönemlerde meydana gelen su baskınlarını önlemek için yağmur suyu hattı çalışması başlattı. 40 milyon liralık yatırımın 3 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı programında yer alan projelerini hayata geçiriyor. Şehrin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı sorunlarını ele alan SASKİ, şehrin 17 ilçesindeki altyapı çalışmalarını da sürdürüyor. Canik, Terme ve Bafra ilçelerinde yağmur sularının hızlı tahliyesini sağlayacak keson terfi merkezlerini işletmeye alan kurum, merkez ilçelerden Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Atakum’da tamamladığı dere ıslah projeleriyle de yağmur sularının akışını kontrol altına alıyor. Ayrıca yeni yağmur suyu altyapı imalatları da devam ediyor.

Merkez ilçelerden İlkadım’da yeni bir yatırım projesine başlayan SASKİ, Derebahçe Mahallesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı’nda 900 metre uzunluğunda yağmur suyu kollektör hattının startını verdi. 2 bin milimetre çapındaki beton boruların döşeneceği çalışmaya yağmur sularının deşarj edileceği Mert Irmağı’ndan başlayan Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, bununla birlikte bulvarın kanalizasyon şebekesini de yenileyecek. 400 milimetre çapındaki boruların olduğu eski hat, büyütülerek 600 milimetreye çıkarılacak.

“Yağmur sularını hızlı şekilde Mert Irmağı’na deşarj edeceğiz”

Adalet Mahallesi Odun Pazarı Caddesi’nde sona erecek projeyi 3 ay içinde bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Şehrimiz, halkımıza hizmet noktasında hayata geçirdiğimiz her bir projeyle geleceğe daha emin adımlarla yürüyor. Yatırımlarımızla Samsun’umuzun altyapı sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. SASKİ’nin ilçelerimizde vatandaşlarımızın hayat standardını yükselten çalışmaları titizlikle sürüyor. Bunlardan birisi de İlkadım ilçemizde başlayan yeni yağmur suyu şebekesi ile kanalizasyon hattı yenileme çalışmasıdır. 40 milyon TL’ye mal olacak yatırımla yağmur sularını hızlı şekilde Mert Irmağı’na deşarj edeceğiz. Yenileyeceğimiz kanalizasyon şebekesi ile de atık suların sorunsuz şekilde atık su terfi merkezine ulaşmasını sağlayacağız” dedi.