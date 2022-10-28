Kastamonu’da 27 bin metrekare alanda 40 milyon liralık yatırımla inşa edilecek ve içerisinde yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, spor alanları, kafeterya, oturma ve piknik alanlarının bulunduğu yeni yaşam alanı ve kapalı otopark projesinin temeli dualarla atıldı.

Kastamonu’da 27 bin metrekare alanda 40 milyon liralık yatırımla inşa edilecek ve içerisinde yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, spor alanları, kafeterya, oturma ve piknik alanlarının bulunduğu yeni yaşam alanı ve kapalı otopark projesinin temeli dualarla atıldı.

Kastamonu Belediyesi, İnönü Mahallesi Yaşam Alanı ve Kapalı Otopark Projesinin temelini attı. 27 bin metrekare alan içerisine yapılacak olan yeni yaşam alanının içerisinde yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, spor alanları, kafeterya, oturma ve piknik alanları yer alacak. Yaşam alanında 8 bin metrekare yeşil alan ve 20’nin üzerinde bitki çeşidiyle bitkisel peyzaj düzenlemesi olacak. Projenin içerisinde 200 adet kapalı garaj alanı da yer alacak. Kastamonu’da değer katacak ve şehrin en yoğun nüfusunun bulunduğu İnönü Mahallesi’nde vatandaşlara nefes aldıracak proje 360 gün içerisinde tamamlanacak.

“Dolu yağışlarının artması sebebiyle kapalı otopark projesini hayata geçiriyoruz”

Pazartesi günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir temel attıklarını hatırlatan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Bugün çok daha büyük bir projenin temelini atıyoruz. Şehrin ihtiyacı özellikle yeni normallerle birlikte dolu yağışlarının artmasıyla birlikte herkes kapalı bir garaj arıyordu. Bizde bunun ile ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Saraçlar Mahallemiz de de benzer bir projeyi yapıyoruz. İnönü Mahallemiz bugün temelini attığımız projede de 200 kapalı garaj yer alacak. Projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. En kısa sürede tamamlanacak. 360 gün içerisinde burası tamamlanacak. Pazartesi dediğim gibi temel atma ile bırakmıyoruz en kısa sürede hayata geçireceğiz inşallah. Şehrimize ne yapsak az. Belediyeler Birliği’nin toplantısı dolayısıyla dün Ankara’daydım. Benim hep söylediğim bir söz vardı. Bizim için önemli olan bugün değil şehrin 30 sene 50 sene sonrası. Bunu planlamamız gerek. Dün dile getirilen konulara baktığımda biz Kastamonu Belediye Başkanlığı olarak çoğu belediyeden çok daha fazla vizyona sahip olduğumuzu teyit etmiş oldum. Birçok büyükşehir belediyesinin yapmaya çalıştığı şeyleri biz Kastamonu olarak hayata geçirmişiz geçirmek üzereyiz. Bu hızımız bundan sonra da devam edecek” dedi.

“Projenin maliyeti 40 milyon TL civarında”

Projenin maliyetinin 40 milyon TL civarında olduğunu söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Kötü bir dönem geçirdik. Önce Pandemi sürecini geçirdik. Arkasından tüm dünyayı etkisi altına alan doğal gaz ve enerji fiyatlarındaki artışından dolayı maliyetlerde çok ciddi artışlar oldu. Bunun getirdiği tabi bir takım zorlukları birlikte yaşadık. Ama biz zaten kolaya talip olmadık. Biz zaten zoru başarmak için buradayız. Sinekten yağ çıkarıp şehrin ihtiyaçlarını bir bir gidereceğiz inşallah. Bundan sonrası bundan öncesinden daha hızlı olacak. Çünkü artık önümüzü daha rahat görebiliyoruz. Şehre yeni bir şeyler katmanın ve evlatlarımızı daha güzel bir Kastamonu’ya kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz. Değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunlar kolay işler değil. Yapılan işler ciddi maliyeti olan işler. Milyon TL’leri kolay telaffuz ediyoruz. Kolay konuşuyoruz. Ama bugün buraya yapılacak projenin maliyeti 40 milyon TL civarında. Tüm gayretimiz Kastamonu için daha iyi daha güzelini yakalamak adına. Birim maliyetleri çok arttı. İnşaat sektörüyle uğraşanlar biliyor. İnşallah en kısa sürede projelerimizi hizmete açacağız” diye konuştu.

Konuşmanın ardından adak kurbanı kesildi, daha sonra dua edildi. Başkan Vidinlioğlu, beraberindeki heyet ile birlikte İnönü Mahallesi Yaşam Alanı ve Kapalı Otopark Projesinin temelini attı. Temel atma töreninin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.