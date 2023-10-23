Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla "40 Hadis Ezberleme Yarışması" düzenledi.

Etkinlik hakkında bir veren Demirkent TOKİ Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nuran Sağırlı, İslam’ın temel kaynaklarından olan hadis ve sünnetin önemini kavratmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Sağırlı, öğrencilerin hadis metinlerini okuyup anlayarak ahlaki değerler kazanmalarını sosyal bilgi beceri ve yeteneklerini geliştirerek özgüvenlerini arttırmalarını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kuba Mescidinde düzenlenen yarışmada ilkokullarda birinci Zeynep Efe Polat, ikinci Zeynep Nurefşan Yılmaz, üçüncü ise Zeynep Naza Kökosmanlı oldu.

Ortaokullarda ise Gözdenur Polat birinci, Meryem Karadağ ikinci, Emrullah Yolci ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödüllerini veren Demirkent TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Sağsöz, "Öğrencilerimizin yarışmaya katılmış olması, bizleri çok sevindirdi. Esasında her bir öğrencimiz yarışmaya katılma cesaretini göstererek bizim gönlümüzde birinci oldu. Bu vesileyle öğrencilerimizi bu yarışmaya hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimizi ve yarışmayı düzenleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz Nuran Sağırlı’yı ayrıca velilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.” dedi.