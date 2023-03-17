Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde aktif rol alan Muş AFAD ekipleri, 40 gün sonra enkazdan bir kişinin cansız bedenini çıkardı.

Depremin ilk gününden itibaren bölgede çalışmalarını yürüten Muş Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, 40 gün sonra arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir kişinin cenazesine ulaştı. 6 Şubat tarihinde Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi’nde aracı ile seyir halindeyken depreme yakalanan 41 yaşındaki Niyazi Bilgiç, çöken binanın enkazında kalarak can verdi. Muş AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucunda 40 gün sonra enkazın altında kalan aracın içinden Bilgiç’in cansız bedeni çıkarıldı.