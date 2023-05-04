Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi’nde 40 bin metrekare alanda yapılan Atatürk Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.

40 bin metrekare alanda yapılan Atatürk Parkı’nın açılışını Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kurdeleyi çocuklarla birlikte keserek yaptı. Açılışa Başkan Karalar’ın yanı sıra, milletvekilleri, siyasiler, milletvekili adayları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta parkta çocuk şenliği de düzenlendi. Şenlikte çocuklar gönüllerince eğlenme olanağı buldu. Adana Büyükşehir Belediye Bandosu şenlik ve açılış töreni boyunca konser verdi. Parkta kendi kendini temizleyen biyolojik gölet, macera parkı, trafik eğitim parkuru, hava bisikleti, bisiklet parkuru, spor sahaları, fitness alanı ve koşu parkuru yer aldığı belirtildi.

Merkez Park’tan sonra Adana’nın en büyük parkını Sarıçamlılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bölgeye yapılan ve yapılacak kreşler, yollar, köprüler, altyapı ve diğer hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Karalar, sadece Sarıçam’a bitirilecek hizmetlerle birlikte 1 milyar liranın üzerinde para harcanmış olacağını açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olmasının ardından Adana metrosu ile ilgili bekleyen dosyanın onaylanacağını belirten Başkan Zeydan Karalar, o zaman metro hattının Yeni Stada ve Sarıçam’a uzanacağını kaydetti.

Çarkıpare Mahalle Muhtarı Yalçın Uzun, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Zeydan Karalar’a, halka hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Açılış töreninde muhtarlar ve çocuklar Başkan Karalar’a çiçek verdi.