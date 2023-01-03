İzmit Belediyesi’nin çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla 2022 yılında şube sayısını 7’ye yükselttiği Çocuk Ödül Market’te 40 bin kilogram atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

İzmit Belediyesi’nin çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla 2022 yılında şube sayısını 7’ye yükselttiği Çocuk Ödül Market’te 40 bin kilogram atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi ortaklığında faaliyetlerine devam eden Çocuk Ödül Market, 2022 yılında da atıkların geri dönüştürülmesine katkı sağladı. Şube sayısı 7’ye yükseltilen Çocuk Ödül Market Hacı Hızır, Çukurbağ, Şirintepe, Gündoğdu, Yenişehir, Alikahya Fatih ve Akmeşe’de geri dönüştürülebilir atıkları toplamaya devam ediyor. 2022 yılı boyunca Çocuk Ödül Marketlerden toplamda 40 bin kilogram atık toplanarak, geri dönüşümleri sağlandı. Toplanan atıklar karşılığında öğrencilere çeşitli kırtasiye malzemeleri ve gıda ürünleri verildi. Ayrıca Çocuk Ödül Marketlerde Çınar Kart uygulaması hayata geçirilerek, atık getiren vatandaşların kartlarına puan yükleniyor.