Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Kastamonu Üniversitesi kampüsünde, 2 dönüm alanda toplam 40 bin fidanla Türkiye haritası ile Türk bayrağı şeklinin oluşturulması için başlatılan ağaçlandırma çalışması çerçevesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Kastamonu Üniversitesi kampüsünde, 2 dönüm alanda toplam 40 bin fidanla Türkiye haritası ile Türk bayrağı şeklinin oluşturulması için başlatılan ağaçlandırma çalışması çerçevesinde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi öncülüğünde, 2 dönüm alanda ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsünde belirlenen alana fidanlar Orman Bölge Müdürlüğü personelince, Türkiye haritası, içine de ay ve yıldız şeklinde dikiliyor. Türkiye haritası ve Türk bayrağının oluşturulması amacıyla fidan dikimine Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da katıldı. Rektör Topal, Kastamonu OBM iş birliği ile Kuzeykent Kampüsü içerisinde belirlenen alanda Türkiye`nin farklı yerlerinden getirilen 5 bin taflan ile 35 bin sabin ardıcı fidanı olmak üzere toplam 40 bin fidanla Türkiye haritası ile ay ve yıldız şeklinin oluşturduklarını belirterek, emeği geçen OBM personeline, akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

Törende konuşan Genel Müdür Karacabey ise Orman Genel Müdürlüğü olarak Kastamonu Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan dolayı son derece memnun olduklarını belirterek, Türkiye haritası ile ay ve yıldız şeklinin oluşturmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Vali Çakır, projenin bitiminde belirlenen alanın fidanlarla Türkiye haritası, içine de ay ve yıldız şeklinde olacağını belirterek, fidan dikiminde görev alan Kastamonu OBM personeline, Üniversitemiz akademisyenleri ve öğrencilerimiz ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fidan dikim törenine, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Prof. Dr. Ömer Küçük ile Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve OBM personeli katıldı.