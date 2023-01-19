Türkiye Belediye Başkanları Birliği üyesi 40 belediye başkanı Kavak ilçesini ziyaret etti.

Türkiye Belediye Başkanları Birliği üyesi 40 belediye başkanı Kavak ilçesini ziyaret etti.

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Samsun İl Temsilcisi Turan Çakır ve çeşitli dönemlerde Samsun’un muhtelif bölgelerinde görev yapan ve halen görevde bulunan 40 dolayında eski-yeni belediye başkanını Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ilçesinde ağırladı. Ziyarette konuşan Türkiye Belediye Başkanları Birliği Samsun Temsilcisi Turan Çakır, mevcut ve eski belediye başkanlarının birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde olmalarını sağlamak için kurulmuş bir birlik olduklarını belirtti. Çakır, “Öncelikle hayatta olan belediye başkanlığı yapmış ve yapmakta olan tüm belediye başkanlarını herhangi bir ayrım gözetmeksizin birliğe üye olmasını sağlamak önceliğimiz” dedi.

Konuşmasında Kavak’ta anonsla işçi arayan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nu da işsizliğe karşı verdiği mücadelesinden dolayı kutlayan Turan Çakır, ilçenin son sekiz yılda yaptığı müthiş bir atılım ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardığını söyledi.

"Hedefimiz ilçemizi Samsun’un sanayi bölgesi yapmak"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise yaptığı konuşmasında Samsun’un çeşitli bölgelerinden gelen belediye başkanlarını Kavak’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İlçede elde ettikleri başarılarının temelinde halkla bütünleşen bir anlayış içinde çalışmalarının yattığını ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, “İlçemizde her ne yaptıysak muhtarlarımızın ve hemşerilerimizin görüşlerini aldık. Projelerimize katılımlarını sağladık. Kavak’ın avantajlarını içerde ve dışarda hep birlikte anlatarak yatırımcının ilgisini bölgemize çektik. Bu mücadele sonunda sekiz yıl önce bir iki tane olan fabrika sayımızı bugün 40’ın üzerine çıkardık. Gelen taleplere cevap verebilmek içinde OSB’de genişletme çalışmaları başlattık. Ayrıca Samsun’da ilk istihdam ofisinin sayın valimizin katkıları ile Kavak OSB’de açarak çalışmasını sağladık. Hedefimiz ilçemizi Samsun’un sanayi bölgesi yapmak. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

Toplantıya İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da katıldı.