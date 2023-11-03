Alman Hukuk Lisans Programı” 7. mezunlarını verdi. Mezun öğrencilerine uluslararası kariyer fırsatı veren program çerçevesinde Almanya’dan ve Türkiye’den önemli katılımcıların ağırlandığı bir sempozyum düzenlendi. Sempozyum öncesi Köln Üniversitesi Program Direktörü Sayın Prof. Heinz-Peter Mansel’e de Fahri Doktora beratı takdimi gerçekleşti.

Öğrencilerinin ilk iki yılını Köln Üniversitesi’nde, son iki yılını da İstanbul Altınbaş Üniversitesi’nde tamamladıkları, “Çift Diplomalı Türk Alman Hukuk Lisans Programı” 10. yılını kutluyor. Bu vesileyle Altınbaş Üniversitesi de özel bir program hazırladı. Tören sonrasında gerçekleştirilen “Hukuk ve Sürdürülebilirlik Sempozyumu” ile de iki ülke hukuku açısından önemli başlıklar ele alındı. Almanya’dan ve Türkiye’den önemli katılımcıların ağırlandığı sempozyum öncesi ayrıca Köln Üniversitesi Program Direktörü Sayın Prof. Heinz-Peter Mansel’e de Fahri Doktora beratı takdimi gerçekleşti.

2022-2023 Akademik Yılı mezunlarının da diplomalarını aldıkları ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan özel lisans programı, bu sene de en yüksek puanla öğrenci alan Devlet ve Vakıf Üniversiteleri arasında 9. sırada yerini alarak başka üniversitelere de model oluşturdu.

“Mustafa Kemal Atatürk de Almanya’nın karanlık dönemlerinde Alman bilim insanlarına ışık tutmuştu”

Prof. Heinz-Peter Mansel Fahri Doktora unvanından dolayı çok mutlu ve onurlu olduğunu söylediği açıklamasında, “Çift diplomalı hukuk programının önemini son 10 yılda görmüş olduk. 12 yıl önce hazırlıklarına başladığımız ve 10 yıldır eğitim veren bu programdan bugün 7. mezunlarımızı veriyoruz. Mezunlarımızın iş dünyasında çok önemli yerlerde olduklarını görmek, bizleri son derece memnun ve mutlu ediyor. Ayrıca zamanda Mustafa Kemal Atatürk de Almanya’nın karanlık dönemlerinde Alman bilim insanlarına ışık tutmuştu. Bunun da altını çizerek yapmış olduğumuz iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Çift diplomalı programlardan mezun olanlar iş dünyasında çok iyi yerlere geliyor”

Çift diploma programını Türkiye dışında başka ülkelerle de yaptıklarını söyleyen Heinz-Peter Mansel, sonuçların mezunlar için çok verimli olduğunu aktardı. Mansel konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Köln Üniversitesi olarak çift diplomalı alanda tecrübeliyiz. Altınbaş ile yaptığımız diploma iş birliğinin yanı sıra Fransa, İtalya, İngiltere ile de hukuk alanında çift diploma programımız var. Bu tarz çift diplomalı programlardan mezun olanlar iş dünyasında çok iyi yerlere geliyor. Altınbaş ve Köln hukuk alanında iş birliği olan ilk çift diplomalı hukuk lisans programıydı. Arkadan gelenlerin bizim modelimizi örnek almaları doğru yolda olduğumuzun göstergesidir.”

“Hukuk işlemeyen bir ülkede üretimin olması mümkün değil”

Yapılan iş birliğinin iki üniversite için de akademik anlamda başarı sağladığını söyleyen Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, “Eğitimimizi ve yaptığımız işi, her geçen gün daha kaliteli ve seviyeli bir şekle nasıl getiririz diye tüm çalışanlarımızla birlikte emek harcıyoruz. Bugün de her iki üniversitenin hukuk fakültelerinin yaptığı iş birliği sonucu çift diploma programının hayata geçirilmesi sonucunda ne kadar başarılı olduğumuzu, bu programdan mezun olan arkadaşlarımızın çok kısa zamanda ciddi yerlere geldiğini gözlemlemek bize gururların en büyüğünü yaşatıyor. Bu programı 10 yıldır sürdüren herkese teşekkür ederiz. Buna benzer programlar artarak devam edecek. Tabi ki de üretim ve tüm iş kategorileri çok önemli. Fakat en önemlisi hukuktur. Hukuk işlemeyen bir ülkede üretimin olması mümkün değildir” dedi.

“Eğitim kadar ticari ve kültürel etkileşimi de sağlıyor”

Altınbaş Üniversitesi Program Direktörü Dr. Ayşegül Altınbaş ise yapılan iş birliğinde Prof. Dr. Mansel’in katkılarının çok önemli olduğuna değinerek, “İş birliğimizin devamı ve başarısı, tabi ki de Köln Üniversitesinin ve Sayın Prof. Heinz-Peter Mansel’in büyük çabalarıyla gerçekleşti. Bunun için de kendisine çok müteşekkiriz” dedi.

Türkiye-Almanya kültürel ve ticari iş birliklerinin geliştiği günümüzde nitelikli hukukçulara ihtiyacın her geçen gün arttığını vurgulayan Ayşegül Altınbaş, bu sene de en yüksek puandan alan Devlet ve Vakıf Üniversiteleri arasında 9. olarak başarılı bir grafik sergileyen Çift Diplomalı Hukuk Lisans Programa her geçen yıl talebin arttığına dikkat çekti.

“Almanya, Avusturya ve İsviçre’de staj ve iş imkânı”

Ayşegül Altınbaş, Almanya, Avusturya ve İsviçreli hukuk büroları ile yapılan anlaşmalar sayesinde öğrencilerin kolayca staj, mezunlarınsa iş imkanına sahip olduklarını belirtti. Altınbaş, “Türkçe ve Almanca Hukuk eğitimin yanında İngilizce hukuk eğitimi (Certificate United States`Law) de alıp program mezunları yalnızca Almanya’da değil, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yaşama ve çalışma şansına da sahip olabiliyorlar” diye konuştu.

Etkinlik 2022-2023 mezunlarının diplomalarını almalarının ardından sona erdi.