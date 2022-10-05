Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle muhtarlarını Ağaçköy Regülatör Restaurant’ta ağırladı. Başkan Işık, bugüne kadarki görev süresi boyunca yapılan projeler ve bundan sonraki süreçte yapılacak projeler hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mahalle muhtarlarını Ağaçköy Regülatör Restaurant’ta ağırladı. Başkan Işık, bugüne kadarki görev süresi boyunca yapılan projeler ve bundan sonraki süreçte yapılacak projeler hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Her fırsatta bir mahalleye giderek talepleri yerinde inceleyen ve mahalle muhtarlarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahalle muhtarlarıyla Ağaçköy Regülatör Restaurant’ta bir araya geldi. Başkan Işık, yapılan toplantıda bugüne kadarki süreçte hayata geçirilen projeler ve bundan sonraki süreçte yapılacak projeler hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Mahalle muhtarlarıyla bir aile olduklarını ve muhtarların mahalleler için önemli vazifeler üstlendiğini ifade eden Başkan Işık, “Yapılan her hizmetin kıymetli olduğunu hepimizin bilmesi lazım. Yapılan hizmetin korunmasını sağlamak ve gelecek nesillere aktarılmasını gerçekleştirmek hepimizin çabasıyla oluyor. Kütahya’da yaşayan 300 bin kişinin ortak kasasından ayrılan parayla bu hizmetler yapılıyor. O yüzden yapılan her hizmette Kütahya’da yaşayan vatandaşlarımızın hakkı var, hukuku var. Bunu korumak zorundayız. Sizlerden istirhamım yapılan hizmetlere önce siz sahip çıkacaksınız” dedi.

"50 kilometreye yakın kanalizasyon hattı yaptık"

Göreve geldiğinden bu yana yaklaşık 650 milyon Türk Lirası borç ödediğini söyleyen Başkan Işık, “Son 3 yılda devletin resmi rakamlarıyla, Kütahya’ya yapılan tüm kamu yatırımları 5 buçuk milyar Türk Lirası. Bu 5 buçuk milyar Türk Lirasının 2.4 milyar Türk Lirası yani yüzde 43’ü sadece Kütahya Belediyesi’nin son üç yılda yaptığı yatırımlardır. Biz geldiğimizde 280 milyon Türk Lirası olan bütçe, 2022 itibariyle 1 buçuk milyar Türk Lirasına çıktı. 2023 yılı bütçemizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 2 milyar 600 milyon Türk Lirası civarında bir bütçe için çalışıyoruz. 4 yılda bütçesini yaklaşık 10 kat arttıran bir başka kurum yok. Gelir gelmez elektronik ihale uygulamasına geçtik. Bu uygulama 3 buçuk yıldır devam ediyor. Bu sistemi kullanarak yılda en az 50 milyon Türk Lirası tasarruf sağladık. Bu borçlar böyle ödendi. Geldiğimizde 1 lira bile kredi çekecek limitimiz yoktu, 52 milyon Türk Lirası limit aşımı kredi kullanılmıştı. Bugün itibariyle Kütahya Belediyesi’nin 687 milyon Türk Lirası kredi limiti var. 3 yıl boyunca İller Bankası’na ödenmesi gereken bütün borcu ödedik. 650 milyon Türk Lirası borcun yaklaşık 550 milyon Türk Lirası, belediye hizmet binası ve 1453 konutlarının kredi borcu. Bir taraftan bu borçlar ödendi, bir taraftan da pandeminin verdiği süreçte şehrimizin altyapısının yüzde 80’ini yeniledik. 115 kilometre su borusu döşedik. Yaklaşık 55 kilometre yağmur suyu hattı, 50 kilometreye yakın kanalizasyon hattı yaptık” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar toplantısına, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir ve Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal da katıldı.