Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Çalışmalarda “ Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık “ suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs Aydın Güzelçamlı Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi esnasında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Denizli OSB Masa Tenisi Turnuvasında şampiyon belli oldu

Denizli OSB Masa Tenisi Turnuvasında şampiyon belli oldu

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