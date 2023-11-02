Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan eski Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak ve sohbet hocası olarak yer alan, hakkında 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan H.İ.Y. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahıs Afyonkarahisar’ da yapılan araştırma neticesinde yakalandı. Şahsın ihraç edilen eski Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı olduğu kaydedildi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.