Kocaeli’de kasten yaralama suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’de kasten yaralama suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde “Kasten yaralama” suçundan 4 yıl 7 ay ağır hapis cezası ile aranan C.A.(29), B.A.B.(29) ve A.B. (27) isimli şahıslar düzenlenen operasyon ile yakalandı. Emniyete alınan şahıslar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.