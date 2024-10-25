Afyonkarahisar’da büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığından 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde A.T., isimli şahsın büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.