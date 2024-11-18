Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali, çocuk oyunlarıyla başladı.

Yenişehir Belediyesi bu yıl 4.’sünü düzenlediği Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik tiyatro oyunlarını Mersinlilerle ücretsiz buluşturuyor. Festivalin ilk gününde ’Karagöz Masallar Diyarında’ ve ’Karagöz Bitirim Bebe’ oyunları, çocuklar için sahnelendi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de oyunları çocuklarla birlikte izledi.

Sanatın çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunduğunu ifade eden Özyiğit, “Festivalimizde hafta sonunu çocuklarımızı ayırdık. Onlar için sürprizlerimiz bitmedi. Önümüzdeki aylarda 4. Yenişehir Çocuk Oyunları Festivalimizi gerçekleştireceğiz. Çocuklarımızın daha küçük yaşlarda sanatla buluşturmayı istiyoruz. Onlar sanatla ilgilensinler, sanatla iç içe olsunlar diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenişehir’i sanatın başkenti yapma gerekliliğini yerine getiriyoruz. Yaşam koşullarının çok zor olduğunu biliyoruz. Bu festivalleri ücretsiz düzenleyerek, maddi imkânsızlıkları aşmak istiyoruz. İnanıyorum ki bu etkinlikler çocuklarımızın ufkunu açacak, onların gelişimine katkı sunacak. Pazartesi gününden itibaren de yetişkinlere yönelik oyunlarımız başlayacak. Türkiye’nin çok önemli tiyatrocular Yenişehir’e gelecek. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Oyunlar hafta boyunca sürecek

Ünlü tiyatrocu Ali Poyrazoğlu ve Güneş Berberoğlu’nun rol aldığı ’Bir Yastıkta’ 19 Kasım Salı günü saat 20.00’de, Yenişehir Şehir Tiyatrosu’nun beğenilen oyunu ’Çok Tuhaf Soruşturma’ ise 20 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’de sahnelenecek. Mahşer-i Cümbüş, 21 Kasım Perşembe günü doğaçlama tiyatro gösterisi ile seyircilere kahkaha dolu anlar yaşatacak. Usta oyuncular Cihat Tamer ve Zihni Göktay’ın ’Bir Varmış Bir Yokmuş’ adlı müzikli gösterisi, 22 Kasım Cuma günü saat 20.00’de sanatseverlerin karşısına çıkacak. Festivalin kapanışı ise 23 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’te sahnelenecek ’Gökkuşağının Altında’ adlı çocuk oyunu ile gerçekleşecek.