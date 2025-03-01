Denizli’de dün öğle saatlerinden itibaren kayıp olan Nazlı Şeşen’i arama çalışmaları havadan ve karadan sürerken, annesi "Çocuğumu bana getirsinler" dedi.

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, aynı addaki anneannesiyle birlikte komşularına misafirliğe gitmişti. Dün öğle saatlerinde kapının önüne oyun oynamak için çıkan Nazlı Şeşen’i göremeyen yakınları civarda aramaya başladı. Aile üyelerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevredeki evlere ait güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. Minik Nazlı’nın son görüntülerinde demir yolu üzerinde yürüdüğü demir yolunun geçtiği köprünün üzerine geldikten sonra ise kayıplara karıştığı görülüyordu. Jandarma ekipleri minik Nazlı’nın bulunması amacıyla AFAD, itfaiye ve arama kurtarma STK’larından destek talebinde bulundu.

Arama çalışmaları 27. saatinde de devam ediyor

Minik Nazlı’nın son görüldüğü demir yolu köprüsünün altından geçen Aksu deresine düşmüş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler dere yatağında da arama çalışması başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıç adamlar, dereyi besleyen kanalların kapatılmasıyla debisi düşürülen derede yaklaşık 15 kilometrelik alanda arama çalışması yaptı. Ayrıca AFAD, DAK, HAYRAT, SAR arama kurtarma ekipleri ve jandarma komandolar gece boyu geniş arazide Nazlı’ya dair bir iz aradı. Sabah saatlerinde dalgıç adamlar Aksu deresinde tekrar arama çalışması başlatırken, jandarmaya ait cayrokopter de havadan arama çalışması başlattı. Minik Nazlı’yı arama çalışmaları 27. saatinde de devam ediyor.

"Kızımı getirene ne isterlerse vereceğim"

Minik Nazlı’nın annesi Gülizar Karabiber’in feryadı ise yürekleri dağladı. Evinin önünde yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan anne Gülizar Karabiber İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine konuştu. Acılı anne, "Kızımı getirene ne isterlerse vereceğim. Çocuğumu bana getirsinler. O daha çok küçük. Görenler, duyanlar varsa elinizi ayağınızı öpeyim çocuğumu bana geri getirin. O bir kız çocuğu daha çok küçük, kızımı bana geri getirin" dedi.

"Benim canımdı o, kızımın bulunmasını istiyorum"

Nazlı’yı yanında misafirliğe götüren aynı adı taşıdığı anneannesi Nazlı Akça, "Bizler misafirlikte otuyorduk Nazlı’da yanımda oturuyordu. Dışarıya oynamak için çıktı. Gelmeyince oğlumu gönderdim bakmaya. Oğlum geri geldi, ‘Anne dışarıda Nazlı yok’ dedi. Ben de eve geldiğini düşünüp eve bakmaya geldim. Aşağıya dereye indiğini bilmiyordum. Çocuğumuz bulamadık. Herkes aşağıya dereye bakmaya gitti. Orada Nazlı’nın terliğini buldular. Sadece onu biliyoruz. Nazlı’dan başka bir haber alamıyoruz, bilmiyoruz. Benim canımdı o, kızımın bulunmasını istiyorum. Kimler gördü duyduysa güzel kızımı getirsin bize" ifadelerini kullandı.