Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Küçük çocuk polis ekiplerince koruma altına alınırken çocuğu kaçıran S.A., isimli şahıs ise gözaltına alınmıştı. Küçük çocuk ailesine teslim edilirken S.A., isimli şahıs ise Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınmıştı. Burada işlemleri tamamlanan S.A., isimli şahıs, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak’tan kaçırılan Suriye uyruklu 4 yaşındaki H.U., Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu Şanlıurfa’da bulunmuştu.

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