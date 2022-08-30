Tören, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve askerlerin geçişinin ardından sona erdi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte halkın bayramını kutlayan Tuğgeneral Ören, oğlu Yücel Can’ın kutlamaları geceden sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, bayraklarla süslenen Yavuz Selim Meydanı’ndaki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına 4 yaşındaki oğlu Yücel Can Ören’i de getirdi. Üniforma giyen minik çocuk, asker selamı verip protokolle birlikte saygı duruşunda bulundu, okunan İstiklal Marşı’nı dikkatle dinledi. Konuşmalar boyunca da babasının kucağında oturdu.

Amasya’daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması renkli anlara sahne oldu. 4 yaşındaki çocuk asker üniforması giyip protokolün arasında saygı duruşunda bulundu.

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