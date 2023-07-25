Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Eskişehir Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi arasında afet ve acil durum iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci ve MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar katıldı.

Protokol, Eskişehir ve Muğla illerinde meydana gelebilecek afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında taraflar arasında etkin iş birliği ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla hazırlandı.

MSKÜ Senato salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, 6 Şubat depreminden hemen sonra Üniversitemizde hızlı bir şekilde Afet Koordinasyon Kurulu’nun kurulduğuna değinerek, “Tüm yardımları bu kurul kararlarıyla organize ve koordine ettik. Yaptığımız toplantılarda acil durumlar için “Kardeş Üniversite” fikri gelişti. Üniversitelerin eşleşerek daha iyi organize olabileceği, yardım eğitimleri alırken ve tatbikat yaparken motivasyon sağlanabileceği ve bunun getirisi olarak da daha etkili yardımların yapılabileceğini düşündük. Eşleşme teklifini hangi üniversitelere yapacağımızı şu kıstaslara göre belirledik: Büyük bir afet yaşandığında afetten etkilenmeyecek kadar uzakta olup, yardım gerektiği durumda da ulaşılabilecek kadar yakın bir coğrafyada olmasına özen gösterdik. Bu çerçevede teklifimizi Eskişehir Üniversitelerine yapmaya karar verdik. Teklifimizi olumlu buldular ve bugün Eskişehir’in 3 üniversitesiyle bu vizyonu gerçekleştiriyoruz. Protokolün hepimiz için hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak afet zamanı devletin her tür önlemi alabileceğini ancak bizlerin üniversiteler olarak destek vermemiz gerektiğini söyleyerek, “Bizler burada çekirdek bir ekip olarak afet konusunda devletimize destek sunacağız ancak bu çekirdek kadro zamanla genişleyebilir. Eskişehir’de biz 3 devlet üniversiteyiz bu meyanda bize böyle bir öneri gelince çok mutlu olduk ve burada MSKÜ ile birlikte olmaktan mutluyuz. Umarım iş birliğimiz zamanla artacaktır. Vesile olduğu için Turhan Hocamıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan da protokol ile ilgili şunları söyledi: “Turhan Hocamızın gayretiyle depremlerde yaşanan birtakım eksikleri aşmayı planlıyoruz. Biz Eskişehir’de bulunan 3 devlet üniversitesi olarak MSKÜ ile bu ilişkiyi genişletmek istiyoruz. Bu protokol hepimize hayırlı olsun.”

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci da Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar önderliğinde hazırlanan protokolün içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Umarım ne ülkemiz ne de dünyamız böylesi felaketlerle karşılaşmaz ancak bu da dünyanın bir gerçeği. Bu nedenle biz de bu protokolle üzerimize düşen neyse yapacağız. Anadolu Üniversitesi olarak güçlü bir uzaktan açık öğretim öğrenme platformumuz var. Bu platformun bir başlangıç olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar 9 başlıktan oluşan protokol metnini imzaladı.