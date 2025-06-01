Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 4’üncü Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yoğun ilgi gördü. Yörük Türkmen Festivali’nin üçüncü gününde havanın da sıcak olmasıyla birlikte Antalyalılar, festival alanına akın etti. Yörük kültürünün tüm yönleriyle yaşatıldığı festivalde bir çiftin kına merasimi gerçekleştirildi. Yörük gelenekleriyle yapılan kına yakma töreninin temsili olduğunu düşünen ziyaretçiler kına törenini büyük bir ilgiyle izledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 4’üncü Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali tüm hızıyla sürüyor. Yurt dışından 25 farklı Türk devleti ve topluluğundan heyetler ve katılımcılar, Türk dünyasından bağımsız 7 Türk devleti, özerk cumhuriyetler, Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden ve Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerin katılımıyla gerçekleşen festivalin üçüncü gününde de Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı büyük bir kalabalığa ve coşkuya sahne oldu. Etkinlik sahnesinde konuk ülkelerin ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen ekiplerin halk oyunları ve müzik gösterileri ilgiyle izlendi.

Kına töreni yapıldı

4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nde bir çiftin gerçek kına merasimi yapıldı. Aksu Dumanlar Hayta Yörüklerinden Hatice Koç ve Tatar Yörüklerinde Mehmet Can Uzgören çiftinin kına töreni yapıldı. Festival alanında vatandaşların meraklı bakışları arasında yapılan kına törenini izleyenler ilk başta festival kapsamında temsili olarak yapıldığını düşünürken gerçek bir kına töreni olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Çiftin arkadaşları ve ailesi Hatice ile Mehmet’in kınasını yaktı. Çift geleneklerini yaşatarak hem kınalarını yaptılar hem de unutulmaz bir an yaşadılar. Festivali gezen vatandaşlar da alkışlarıyla genç çifte destek oldu.

"Bizim için unutulmaz bir an"

Çok yakın zamanda dünya evine gireceklerini söyleyen Hatice Koç, "Antalya’da yapılan bu festival zaten severek geldiğimiz, katıldığımız bir festivaldi. Kendi özümüzü unutmamak, geleneklerimizi doyasıya yaşatmak için kınamızı festivalde düzenlemek istedik. Bize bu fırsatı veren Muhittin Böcek başkanımıza teşekkür ederiz. Geleneklerimizi yaşatmak, çocuklarımıza güzel hatıralar bırakmak adına çok güzel bir kına töreni oldu. Bizi tanıyan tanımayan, kınamıza katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederiz" dedi. Damat Mehmet Can Uzgören ise "Aile arasında böyle bir kına töreni yapsak kısıtlı bir katılım olacaktı. Bizim içinde çok güzel bir anı oldu. Hem de festivale katılan herkes kınamıza katıldı. Alkışlarıyla bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Festival alanında gerçekleşen atlı gösteriler büyük ilgi ve heyecanla izlendi. Sporcuların at üzerinde gerçekleştirdiği okçuluk, kılıç, akrobasi ve cirit gösterileri büyük beğeni topladı. Festival alanında kurulan kıl çadırlarda Yörük Dernekleri, gelenek ve göreneklerini tanıttı. Özerk ve Türki Cumhuriyetlerden gelen Yörükler de rengarenk kıyafetleri, kendilerine has müzikleri ve yemekleriyle festivale renk kattı. Festivali ziyaret edenler de gözleme, pişi, keşkek, çorba, pilav, tuluk ayranının yanı sıra birçok yöresel lezzeti tatma fırsatı buldu. El sanatları stantlarında ise Yörük kültürünü anlatan yağdanlık, körüklü çizme, bıçak, oyalı yazma gibi el sanatları ürünleri de sergilendi. Ziyaretçiler alanda deve ve midilli atlara binerek alanı gezdi. Yörük Türkmen Festivalinin son gününde de etkinlik sahnesinde gün boyu birbirinden farklı etkinlikler vatandaşlarla buluştu.