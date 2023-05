Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nin katkılarıyla düzenlenen 4. Uluslararası Spor Yönetimi Kongresi sona erdi.

17-20 Mayıs tarihleri arasında Club Calimera Serra Palace’da düzenlenen kongreye, 58 farklı üniversiteden, farklı disiplinlerden 350’nin üzerinde bilim insanı 189 bildiri ile katılım sağladı.

Kongreye olan ilginin ve katılımın her geçen gün arttığına değinen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “2 yıldır üniversitemizin katkıları ve spor bilimleri fakültemizin yoğun katılımlarıyla devam eden kongrede uluslararası alanda uzman olan davetli misafirlerimiz, bakanlık ve sektör temsilcileri ve çok farklı üniversitelerden katılımın yoğun bir şekilde arttığı kongrenin kalitesini hep birlikte görmekteyiz” dedi.

“Fakültemizin başarı grafiği yüksek”

Rektör Kalan, “Aktivitelere Spor Bilimleri Fakültemiz ile zaman buldukça katılıyorum. Spor Bilimleri ailemizin ulusal ve uluslararası arenada başarı grafiği her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olimpiyatlara 3 sporcumuzun katılması, Seren Ay Çetin’in profesyonel boksta dünya gümüş kemerini ülkemize getiren ilk sporcu olması ve yakın zamanda unvan maçında kemerini koruyarak, altın için müsabakaya çıkmaya hak kazanması ülkemiz ve üniversitemiz adına büyük mutluluk vermektedir. Akademik anlamda da başarı grafiği yükselen spor bilimleri ailemize tüm desteğimizi sunmaktayız. Deprem zamanı üniversitemizin sağlık, barınma, temel ihtiyaçlarını karşılamada fiziksel ve psikolojik destek noktasında fakültemizin “rehabilitasyon sürecinde spor yönetimi” temasına uygun olarak önemli katkıları oldu” şeklinde konuştu.

Dünyanın önde gelen isimleri katıldı

Spor Yönetimi alanında dünyanın önde gelen akademisyenleri Prof. Dr. Atara Sivan “Leisure Education and Human Rights: From Advocacy to Practice”, Prof. Dr. Lynn Jamieson “Discovering the Competencies Needed in Recreation and Sport Environments: Forty Years of Research and Replication”, Assoc. Prof. Dr. William D. Ramos “Improving Quality of Life through Leisure Services” ve Assist. Prof. Dr. Steve Wolter’ın “Urban Parks, Recreation and Public Health” konu başlıklarıyla davetli konuşmacı olarak katıldığı sempozyumlara genç araştırmacılar yoğun bir şekilde katılım gösterdi.

“Üniversitemizden üst düzey destek gördük”

Organizasyonun içinde gönüllü olarak bulunan herkesin gönül vererek büyük gayretler sergilemesi neticesinde bu noktaya gelindiğine değinen kongrenin Bilim Kurulu Başkanlığını da üstlenen Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, “Öğretim üyelerimiz ve lisansüstü öğrencilerimiz bu yıl 21 sözlü sunum ile katılım göstererek, geçen yıla göre sözlü sunum sayısında artış oldu. Üniversitemiz kongreye önemli katkılar sağladı ve yöneticilerimiz bizlere moral oldu. Katkı veren herkese çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım” dedi.

Kongreye protokol büyük ilgi gösterdi

Kongreye, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Dairesi Başkanı Şükrü Yılmaz, REKÇAD Başkanı Prof. Dr. Bülent Gürbüz, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Tatar, ALKÜ Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı, Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan ve Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Koordinatörü Zafer Aslan katıldı.