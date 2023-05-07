İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve bu sene dördüncü kez organize edilen Uluslararası maraton olan Maraton İzmir’de 40 kilometrelik yarışta büyük heyecan devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 kilometrelik koşunun startını birlikte verdi.

Maraton İzmir’de büyük heyecanın startı verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da alana gelerek yarışmacılara start öncesi başarılar dilerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dördüncü kez düzenlediği Maraton İzmir’de atletler, saat 07.00 itibariyle Şair Eşref Bulvarındaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden koşuya başladı. 20 ülkeden 30 elit atlet ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla Cumhuriyet’in 100. yılında koşulan Maraton İzmir’de, atletler, bu sene de Türkiye’nin en hızlı parkuru rekorunu yenilemeyi hedefliyor.

42 kilometrelik maraton

42 kilometrelik Maraton İzmir’de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka’ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi’ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na varacak atletler, Marina İzmir’den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.

10 kilometrelik koşunun startı Bakan Kasapoğlu ile Tunç Soyer’den

Maraton İzmir çerçevesinde bu yıl 21 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan 19 Mayıs Yol Koşusu, 10 kilometre olarak düzenleniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yarışın startını birlikte verdi. Anı noktadan saat 09.15’te verilen startın ardından 10 kilometrelik yarışta atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak.