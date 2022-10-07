Maltepe Belediyesi’nce bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali”, başladı.

Maltepe Belediyesi’nce bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali”, başladı.

4. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde perde açıldı. Festivalin açılış töreni, Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal’in 99. doğum gününde, adını taşıyan Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapıldı. Festival yurt içinden ve Portekiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İspanya, Kırgızistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Kazakistan ve Özbekistan’dan gelen çok sanatçı ve davetlinin katılımıyla başladı.

‘Tiyatro bir arınma sanatı’

Festivalin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner, tiyatronun aynı zamanda bir arınma ve rehabilitasyon sanatı olduğuna, ülkeler arasında kültürel köprüleri kurduğuna dikkat çekerek “Tiyatro bizlerin olmak isteyip de olamadığı ya da hiç olmak istemediği kişileri bize yansıtan tanıtan bir sanattır. Burada dünya edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Yaşar Kemal’in isminin verildiği kültür merkezinde festivalin açılışını yapmaktan ve sanatçıları ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. En iyi oyun kazanması dileğiyle hepiniz Maltepe’mize hoş geldiniz” dedi.

Ukrayna Herson Devlet Tiyatrosu’na özel ödül

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ve desteklediği Avrasya Tiyatrolar Birliği’nce (Eurasia Theatre Association) organize edilen festivalde 2019 yılında hayatını kaybeden oyun yazarı, çevirmen ve öğretim üyesi Tuncer Cücenoğlu anısına “Tuncer Cücenoğlu Özel Ödülü” verildi. Bu yıl üçüncü kez verilen ödül, Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner tarafından Avrasya Tiyatrolar Birliği Başkanı, Ukrayna Herson Devlet Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Kniga’ya takdim edildi. Ödül, Kniga’ya, Rusya- Ukrayna arasında yaşanan çatışma ortamına rağmen sanat ve tiyatro yapmaya devam etmesi nedeniyle verildi. Tuncer Cücenoğlu’nun kızı Gamze Devrim Cücenoğlu, tiyatro festivalinin babasının hayali olduğunu belirterek, Tuncer Cücenoğlu’yla ilgili en kapsamlı festivali Maltepe Belediyesi’nin yaptığını söyledi.

Festival, ‘Dünya Bir Sahnedir’ sergisiyle açıldı

Festival çerçevesinde Portekizli sanatçı Antonio Jorge’nin “The World Is A Stage/ Dünya Bir Sahnedir” isimli maske sergisi açıldı. Jorge, çok sayıda maskenin yer aldığı sergisinde maskelerin tiyatrolar ve şehirler gibi yaşamaya can attığını söyledi. Jorge’ye Başkan Yardımcısı Canan Döner tarafından plaket takdim edildi.

Festivale yeni mekanlar eklendi

Festivalde bu yıl, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin yanı sıra Yaşar Kemal Kültür Merkezi ve İstanbul’un Anadolu yakasının en büyük parklarından biri olan Cevizli Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Parkı’nda bulunan Cumhuriyet Sahnesi’nde tiyatro oyunları vatandaşların gösterimine sunulacak.

Kadının evrimi ‘Silüet’le sahnelendi

Festivalin ilk gününde üç oyun sahnelendi. Tiyatro Mimikri / Pat Atölye’nin “Silüet” isimli tek kişilik oyununda kadın cinayetlerine vurgu yapılarak çağdan çağa atlayan kadının evrimi ve her kadınla yeniden doğan tarihi anlatıldı. Günün ikinci oyunu olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu sezon sahnelediği Fransız oyun yazarı Yasmina Reza’nın ödüllü oyunu “Vahşet Tanrısı” ile sahne aldı. Şiddet ve toplum ilişkisini ele alan oyun, izleyicilerden tam puan aldı. Günün sonun oyununda ise Tiyatro Antilogos, “1964” isimli oyunuyla, Kıbrıs’ta 1963 yılında yaşanan trajik olayların toplumdaki yansımalarına ışık tuttu.

9 Ekim tarihine dek sürecek festivalde yerli ve yabancı 15 tiyatro oyunu ücretsiz şekilde Maltepeli tiyatroseverler ile buluşacak. 11 ülkeden sanatçıların katıldığı festivalde Türkiye’den 9 tiyatro topluluğu da oyunlarını sahneleyecek. Festival programı Maltepe Belediyesi’nin web sayfasından ve kurumsal sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.