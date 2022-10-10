Maltepe Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali”, ödül töreni ile son buldu. Yerli ve yabancı birçok oyunun sergilendiği festivalde ödül töreni ile oyuncular ödüllerini aldı.

Maltepe Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali”, ödül töreni ile son buldu. Yerli ve yabancı birçok oyunun sergilendiği festivalde ödül töreni ile oyuncular ödüllerini aldı.

4. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde ödül töreni ile kapanış yapıldı. Yurt içinden ve Portekiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İspanya, Kırgızistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Kazakistan ve Özbekistan’dan gelen çok sayıda oyuncu ve sanatçı davetlinin katılımıyla, birbirinden özel oyunların sergilendiği festival ödül töreni ile son buldu.

“Tiyatro, dünya barışına çok büyük işlev kazandırıyor”

Festivalin ödül törenine katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Yurt dışından ülkemize gelen bütün sanatçıları ve sanatseverleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Küçük adımlarla tohumları ekilen Avrasya Tiyatrolar Birliği, Hindistan’dan İspanya’ya kadar geniş bir coğrafyada örgütlenerek sanatın gücünü bir kere daha ortaya koymuştur. Tiyatro sanatının ve sanatçılarının savaş lobilerine karşı çok büyük bir sorumluluk üstlenerek, dünya barışına insanlığa çok büyük işlev kazandırdığını belirtmek isterim. Avrasya Tiyatrolar Birliği’ne, yönetim kuruluna ve emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum" dedi.

4. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde Türk ve dünya tiyatrolarından 15 oyun ücretsiz olarak sanatseverlerle buluştu. 11 ülkeden sanatçıların katıldığı festivalde, yerli ve yabancı 15 tiyatro oyunu, Türkiye’den de 9 tiyatro topluluğu ile temsil edildi. Sahnelenen oyunlar ödül töreni ile son buldu.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü-Tuğba Eskicioğlu

’En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanan Tuğba Eskicioğlu, “Çok emek verdiğimiz bir oyun, aynı zamanda kadın temalı bir oyun. Çok gurur verici benim adıma onların sesi olabilmek. Festival gerçekten çok etkileyici. Farklı kültürleri tanıma, aynı zamanda kendi kültürümüzü tanıtma gibi bir fırsat oldu. Çok güzel oyunlar izledik, benim de beğendiğim oyunlar var. Gidip izleme fırsatımın olmadığı oyunları burada izledik, gayet verimli bir festival oldu” şeklinde konuştu.

En İyi Erkek Oyuncu-Rogerio Boane

’En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazanan Rogerio Boane de, “Türkiye’ye ilk defa geliyorum. Bu festivale katılmak beni her anlamda mutlu etti. Özellikle normal şartlarda erişemeyeceğimiz oyunları burada izlemekten dolayı çok keyif aldım” diye konuştu.