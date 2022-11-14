Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın sonuçları belli oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın sonuçları belli oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın kazananları belli oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geleneksel olarak düzenledikleri Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın bu yıl başarıyla tamamlandığını söyledi. Konya’nın geçmişte olduğu gibi günümüzde de hat, tezhip, minyatür, çini gibi sanatların en üst seviyede icra edildiği bir merkez konumunda olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Dört dalda düzenlediğimiz yarışmamızda her kategori için ilk üçe girenlerin yanında; üç mansiyon ve iki teşvik ödülü bulunuyor. Bu yarışma vesilesiyle Türk-İslam sanatına çok kıymetli eserler ve sanatçılar kazandırıldı. Hem yarışmaya katılan hem de kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Yarışmanın kazananları

Büyük emek isteyen eserlerin değerlendirmesi alanında uzman jüri üyeleri tarafından yapılırken, yarışma neticesinde dereceye giren eser sahipleri ise şu şekilde: Hat alanında; Huda Purnawadi birinci, Saim Günay ikinci ve Erol Balcı üçüncü oldu. Tezhip’te; Fatma Betül Vural birinciliği kazanırken, Billur Gülbaş ikinci, Zehra İpek üçüncü oldu. Minyatür’de; Zehra Kakı birinciliği göğüslerken, Gülbin Atabek ikinci ve Meral Batmaz ise üçüncü oldu. Çini alanında jüri birinciliğe layık eser bulamazken bu alanda ikinci Canan Ünal olurken, üçüncü de Ebru Küçükköroğlu oldu. Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine ve detaylı bilgiye “konya.bel.tr/islamsanatlari” adresinden ulaşılabiliyor.