Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen "4. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi" sona erdi.

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından ’küreselleşen dünyada bölgeselleşen güvenlik’ temasıyla düzenlenen "4. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi" tamamlandı. Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış programında konuşan Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sami Kiraz, güvenlik kavramının geniş bir yelpazeyi kapsadığına dikkati çekerek, düzenledikleri kongre ile değişen dünyada güvenlik paradigmasını incelemeyi hedeflediklerini söyledi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı da küreselleşmenin, güvenlik kavramlarının kapsamını değiştirdiğini vurguladı. Güvenlik kavramının, manasının değişmesiyle sadece bölgesel ya da sınır güvenliğiyle dar kapsamla değerlendirilemeyeceğini ifade eden Başçı, “Siber güvenlikten uluslararası güvenliğe, gıda güvenliğinden bilgi güvenliğine kadar çeşitli detaylara kavuştuğunu görmekteyiz. Özellikle son zamanlarda yaşanan uluslararası faaliyetleri takip ettiğimizde de en büyük sınırımız olan Suriye’de yaşanan Baas rejiminin değişimi ve buna bağlı olarak bu bölgedeki yönetim ve dinamiklerin değişmesi bir tehdit midir, ya da buradan bir fırsat doğabilir mi şeklinde yorumlanmasına neden oldu. Bu kapsamda güvenlik kavramının biraz daha genişletilerek bu fırsatları, tehditleri ve oluşabilecek tüm değerlemelere yeni bir bakış açısıyla bakma gereği doğdu" dedi.

Başçı, ülkelerin sadece sınırlarını değil sınır ötesi faaliyetleri de yakından takip ettiği düşünüldüğünde, düzenledikleri kongrenin anlamlı hale geldiğini kaydetti.

Çorum Valisi Ali Çalgan ise iç güvenlikle dış güvenliğin iç içe geçtiğini, Türkiye’nin sınırlarının dışında meydana gelen olaylardan sınır içini de etkilendiğini söyledi. Dünyanın ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması’nın, binlerce yıl önce bugünkü Çorum sınırları içinde yer alan Hititler tarafından imzalandığına dikkati çeken Çalgan, güvenlik konusunda Çorum’da kongre düzenlenmesinin yerinde bir karar olduğunu kaydetti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ise kongrenin açılış oturumunda yaptığı sunumda, "güvenlik" ve "beka" sorunlarının bütün ülkelerin birinci sorunu haline geldiğini bildirdi.

Türkiye’nin etrafında 16 sıcak çatışma bölgesinin olduğunu söyleyen Bağcı, "Biz, alev çemberi içinde olan bir ülkeyiz. Sirklerde yanan çemberin içinden atlayan aslanın yelelerini yakmamaya çalışması gibi bir durumdayız. Bu coğrafyada olmak çok pahalı bir iş. Bu coğrafya uyumaya gelmez. Bu coğrafya tembelliğe gelmez. Kadeş Barış Antlaşması’ndan beri bu coğrafyada gelen kültürler, yapılan savaşlar var" diye konuştu.

Türkiye’nin dış temsilcilik sayısında ciddi artış olduğunu aktaran Bağcı, “Türkiye’nin şu anda diplomatik anlamda genişleme yapması kaçınılmaz. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Atatürk’ün zamanında 37 temsilciliğimiz vardı, şimdi 250’nin üzerinde. Yani biz dünya ile çok sıkı entegrasyon içine girmiş olan bir toplum haline geldik. Bu iyidir. Bu da bizi ’kıskanılan’ yapan konulardan biri. Dünyada Çin, Amerika, Fransa ve Japonya’dan sonra en fazla temsilciliğe sahip 5. ülke konumundayız" şeklinde konuştu.

Dr. Gülsüm Akbulut da açılış oturumunda güvenlik konusunun ekonomiye etkilerine ilişkin sunum yaptı.

8 farklı ülkeden 177 akademisyen ve araştırmacının katıldığı kongrede; uluslararası güvenlik, ontolojik güvenlik, göç çalışmaları, istihbarat, uluslararası hukuk, enerji - politik, çevre güvenliği ve politikaları, terörizm, savunma sanayi, ekonomi güvenliği, siber güvenlik, jeopolitik, bölge çalışmaları, kriminoloji, sınıraşan suçlar, savaş ve barış çalışmaları, çatışma ve kriz yönetimi, küreselleşme tartışmaları, kamu güvenliği ve güncel uluslararası güvenlik meseleleri konularında sunumlar ve paneller gerçekleştirildi.