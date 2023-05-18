Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen 4. Uluslararası Fen; Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi başladı. “21. Yüzyılda Bütüncül FMGT Eğitimi” ana teması altında hazırlanan kongrede fen, matematik, girişimcilik ve teknoloji eğitimi alanında çalışan yerli ve yabancı bilim insanları deneyimlerini paylaşacak.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 18-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan Kongre’nin açılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

Açılış organizasyonunda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sosyal bilimler alanının diğer alanları harmanlayarak interdisipliner bir atmosfer oluşturması gerektiğinin altını çizdi. Dünyada bu konunun uzun zamandır gündemde olduğu, ancak Türkiye’de yeni yeni ele alınmaya başladığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “4 yıl önce göreve geldiğimizde eski usulle yürütülen çok sayıda konuya şahitlik ettik. Sosyal bilimlerin, diğer bilim alanlarıyla ilgisinin arttırılması ve bütünleşik akademik çalışmaların geliştirilmesine çalıştık. Akademisyenlerimizi bu konuda teşvik ettik. Yaptığımız girişimler ve görüşmeler neticesinde Üniversitemiz ilk defa bir TÜBİTAK 1004 projesi almayı başardı. Bu proje mükemmeliyet merkezlerinin kurulmasını . Bizim Pil ve Batarya Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi oluşturacağımız projemizde; çok sayıda iş dünyası ve akademik kadronun içinde yer alacak. 75 milyon TL bütçeye sahip, 103 araştırmacının çalışacağı böylesine büyük bir proje için hazırlanan toplumsal etki raporu, desteklenmeye değer bulunan projeler içinde en fazla dikkat çeken konu oldu. Ayrıca yine Üniversitemiz tarihinde ilk defa yürütücü olarak bir Horizon projesi aldık. Bunu alan akademisyenimiz de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizden bir hocamız oldu. Sosyal bilimler alanında işte böylesine kıymetli adımlar attık. Kolay değil, ancak yavaş yavaş bu anlayışı yerleştireceğiz” diye konuştu.

Daha fazla akademisyenin proje üretmesi gerekiyor

Araştırma Üniversitelerin destek projeleri içerisinde farklı ölçülerde maddi destekler aldıklarını açıklayan Rektör Kılavuz; “Tüm bunları dikkate aldığımızda kabul aldığımız 18 projemizden 6’sı sosyal bilimler alanından geldi. Araştırma üniversiteleri içerisinde yüzde 33’lük oranda sosyal bilimler proje desteğine sahip başka bir üniversite bulunmuyor. Bu vesile ile bizi dinleyen genç akademisyenlere de seslenmek istiyorum. Kardeşlerim, önünüz açık. Sizin bir göreviniz daha var; bu çalışmaları daha da ileriye taşımanız, çeşitlendirmeniz ve geliştirmeniz gerekiyor. Bu konuda tüm akademisyenlerimize görevler düşüyor. Çok daha fazla akademisyenimizin proje üretmesi, üretilen projelere destek vermesi gerektiğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Kılavuz ayrıca girişimci ve yenilikçi üniversiteler sıralamasında 3 yıldır ilk 20 arasında bulunduklarını hatırlatarak, daha fazla çalışılması gerektiğini kaydetti.

Önceliğimiz genç akademisyenler

Eğitim Fakültesi Dekanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Salih Çepni ise yoğun bir hazırlık döneminin ardından geniş ve nitelikli bir kongre düzenlemeyi başardıklarını vurguladı. Organizasyonda sunulacak görüşlerin, akademik açıdan değerli katkılar sağlayacağına inandıklarını söyleyen Dekan Prof. Dr. Salih Çepni; “Özellikle genç akademisyenler açısından böylesi organizasyonların son derece değerli olduğunu söyleyebiliriz. Etkinliğimize deneyimli akademisyenleri, genç akademisyenleri ve tanınmış bilimsel çalışmalara imza atan yurt dışındaki bilim insanlarını davet ediyoruz. Böylesi değerli ortamların, yaşanan etkileşim ile faydalı olacağına inanıyoruz. En önemli amacımız da genç akademisyenlerin önünü açabilmektir. Programda; panellere, çalıştaylara, sözlü bildirilere ve poster sunumlarına yer verilecektir. Tüm katılımcılara ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyor, etkinliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

18-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan 4. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Kongresi boyunca yurtiçi ve yurt dışından katılan akademisyenlerin katılacağı çeşitli oturum, panel, çalıştay ve workshoplar düzenlenecek. Kongre, tüm katılımcılara açık olacak.