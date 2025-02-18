Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ‘Erasmus +’ programı çerçevesinde kabul gören "A Digital Journey Across Europe" projesinin ilk faaliyeti Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi’nde başladı.

Portekiz, Yunanistan, Letonya ile Erenler Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin dahil olduğu, öğrencilerde siber güvenlik farkındalığı, dijital yeterliliklerin arttırılması ve dijital içerik oluşturma becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği proje çerçevesinde öğretmen ve öğrenciler Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesini gezerek okul hakkında bilgi aldı. İnternet etiği kullanımı ve güvenli şifre oluşturma alanında bir dizi etkinlik gerçekleştiren öğretmen ve öğrenciler, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ve Şube Müdürü Bedir Bayram başkanlığında proje ile ilgili süreçlerle ilgili toplantı gerçekleştirilen gruptaki öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. Proje, zararlı yazılımlar ve hackerlik yetenekleri eğitimi, dijital teknolojinin faydalı kullanımı gibi alanların yanında yerel yönetim ziyaretlerini de içeren 3 günlük faaliyetin ardından ilerleyen süreçte 3 ulus ötesi etkinliklerle ortak ülkelerdeki okullarda devam edecek.