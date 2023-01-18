220 Gençlik alanında işbirliği ortaklığı programı çerçevesinde Türkiye, Avusturya, Macaristan ve İspanya’dan temsilciler Viyana’da ki temsilciler ile bir araya gelerek oryantasyon gerçekleştirdi.

220 Gençlik alanında işbirliği ortaklığı programı çerçevesinde Türkiye, Avusturya, Macaristan ve İspanya’dan temsilciler Viyana’da ki temsilciler ile bir araya gelerek oryantasyon gerçekleştirdi.

Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus K-220 Gençlik alanında işbirliği çerçevesinde Düzce İl Özel İdaresi tarafından proje hazırlandı. Proje çerçevesinde potansiyelleri görselleştirerek etkili iş oryantasyonu desteği çerçevesinde Avusturya’nın viyana şehrine gitti. Avusturya’nın yanı sıra Macaristan ve İspanya’nın katılım sağladığı proje de oryantasyon planlaması yapıldı.