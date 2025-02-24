Sultangazi Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Umudun izleri" temalı 4. Sultangazi Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı. Para ödüllü yarışmada başvurular 30 Nisan’a kadar sürecek.

Sultangazi Belediyesi, geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasını bu yıl Umudun İzleri temasıyla düzenleyecek. Sultangazi Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle gerçekleştirilecek 4. Sultangazi Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı.

Para ödülü takdim edilecek

Hayatın içindeki umuda dair en iyi kareyi yakalamak için çabalayan katılımcılar 30 Nisan’a kadar www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden başvuru yapabilecek. Birinciye 3 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 15 bin TL para ödülü takdim edilecek. Sergilenmeye layık görülecek eser sahiplerinin 2 bin lira alacağı yarışmada, 7 bin 500 lira da mansiyon ödülü verilecek.

"Katılımcılarımızı yarışmamıza bekliyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazi Belediyesi olarak insanların hayatın içinde gördüğü, yaşadığı, keşfettiği deneyimleri anlamlandırma isteğini destekleme adına her sene farklı temalar ile Ulusal Fotoğraf Yarışması’nı hayata geçiriyoruz. Bu anları anlamlı kılan, temanın ruhunu en iyi biçimde yansıtmayı başarabilen katılımcılarımızı yarışmamıza bekliyoruz. 30 Nisan’a kadar yarışmaya başvurular devam edecek. Herkese şimdiden başarılar diliyorum" dedi.