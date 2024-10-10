Bolu’da geçen yıl, "cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hakaret" içerikli bildiriler dağıttıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 4 Sol Parti üyesi, 11 ay 20’şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Sol Parti Bolu Milletvekili adayları Sinan Cantürk ve Ahmet Aksoy, parti merkez ilçe başkanı Özer Çetinkaya ve parti üyesi Yusuf Belek, İzzet Baysal Caddesi’nde "cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hakaret" içerikli bildiriler dağıttıkları gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaklaşık 3 saat gözaltında kalan şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra haklarında adli işlem başlatıldı. Haklarında adli işlem başlatılan 4 Sol Parti üyesi, daha sonra serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hakaret" suçlarından Bolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tutuksuz 4 sanık, 11 ay 20’şer gün hapis cezasına çarptırıldı.