Van’ın Edremit Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören 4. sınıf öğrencisi İsmail Eymen Sönmez, kişisel karikatür sergisini açtı.

Van’ın Edremit Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören 4. sınıf öğrencisi İsmail Eymen Sönmez, kişisel karikatür sergisini açtı.

Edremit Bilim ve Sanat Merkezi eğitim gören 4. sınıf öğrencisi İsmail Eymen Sönmez, ‘Kültür Sanat Van Projesi’ çerçevesinde Görsel Sanatlar Danışmanı Cengiz Ayşin’in destekleriyle kişisel karikatür sergisi açtı. 60 karikatürün yer aldığı ve 3. sınıf öğrencisi Zerya Altunli ve Müzik Danışmanı Mecnun Dincer Atan’ın piyano ile eşlik ettiği serginin açılışına Edremit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Harun Kutlu ve Emrah Kultaş, Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Refik Bayram, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Serginin gezilmesinin ardından İsmail Eymen Sönmez’e arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü yapıldı. Doğum günü pastasını kesen Sönmez’e hediye ve teşekkür belgesi verildi.

Program, toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.