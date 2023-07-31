Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkalığı, kentin araç ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu 4 noktada, ‘Butonlu Yaya Geçidi Sinyalizasyon Sistemi’ni hayata geçirdi. Sistem sayesinde botuna basıldığında en geç 1 dakika içerisinde yayalara yeşil, sürücülere ise kırmızı ışık yanıyor. Bu sayede yayalar güvenli ve kontrollü bir şekilde karşıdan karşıya geçiş sağlayabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, kentin çeşitli bölgelerinde ‘Butonlu Yaya Geçidi Sinyalizasyon Sistemi’ni hayata geçirdi. Sistem sayesinde yayalar güvenli ve kontrollü bir şekilde karşıdan karşıya geçiş sağlayabiliyor.

Hem yayaların, hem sürücülerin güvenliği artıyor

İsmet İnönü Bulvarı Mersin Çarşısı, Adnan Menderes Bulvarı Polis Evi, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı Mersin Valiliği ve KYK Kız Öğrenci Yurdu yaya geçitlerine kurulan ‘Butonlu Yaya Geçidi Sinyalizasyon Sistemi’ sayesinde, butona basıldığında en geç 1 dakika içerisinde yayalara yeşil, sürücülere ise kırmızı ışık yanıyor. Sistemle, yaya kaynaklı kazaların önüne geçmek hedefleniyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı teknik ekipler; trafiğin yoğun, kaza riskinin yüksek ve fiziki açıdan uygun olan yaya geçitlerini belirliyor. Ekipler, UKOME Genel Kurulu’nun uygun bulduğu bölgelerde, ‘Butonlu Yaya Geçidi Sinyalizasyon Sistemi’ni kurmaya devam edecek.

Namlı: “Sistem sayesinde, yaya kaynaklı kazaların önüne geçmeyi hedefliyoruz”

Trafik Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Namlı, yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu yaya geçitlerine ‘Butonlu Yaya Geçidi Sinyalizasyon Sistemi’ni kurduklarını belirterek, “4 farklı noktadaki bu sistem sayesinde, yayalarımız güvenli ve kontrollü bir şekilde karşıdan karşıya geçiyor. ‘Butonlu Yaya Geçidi Sinyalizasyon Sistemi’ sayesinde yayalarımız, yaya geçitlerinde bulunan butonlara basarak, en geç 1 dakika içerisinde kendilerine yeşil, sürücülere kırmızı ışık yanmasıyla güvenli bir şekilde geçiş sağlıyorlar. Yaya kaynaklı kazaları engelleyen bu sistem aynı zamanda, sürücülere de tereddüt etmeden seyahat etme imkanı sağlıyor” dedi.

“Güvenli bir şekilde karşıya geçiyoruz”

Vatandaşlardan Şenay Göçeri, “Çok güzel bir uygulama, çok iyi buldum. En azından dakikalarca araçların geçmesini beklemek zorunda kalmıyoruz. Butona basıp, güvenli bir şekilde karşıya geçiyoruz. Çok iyi yapmışlar. Teşekkür ediyorum Belediye Başkanımıza” diye konuştu. Nesrin Özmen ise, “Çok güzel düşünülmüş, ben de yeni görüyorum. Az önce uygulamayla karşıya geçtim. Yayalar için çok güvenli” dedi.