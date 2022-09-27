Kocaeli’de bir iş yerinin 4 metre yükseklikteki çatısından yere düşen şahıs yaralandı.

Kocaeli’de bir iş yerinin 4 metre yükseklikteki çatısından yere düşen şahıs yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi Mert İnan Sokak’ta bulunun iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.Ç. (29) isimli şahıs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 4 metre yükseklikten yere düştü. Düşme sonucu O.Ç. yaralanırken durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.