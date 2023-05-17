Alanya Belediyesi kırsal mahalleleri konforlu yollarla buluşturmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son olarak Mahmutseydi, Dere, Türktaş ve Süleymanlar Mahallesi’nin kullandığı grup yolunda 5 kilometre genişletme ve altyapı çalışması gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi ekipleri Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile kırsal mahalleleri konforlu yollarla buluşturmaya devam ediyor. Son olarak Mahmutseydi, Dere, Türktaş ve Süleymanlar Mahallesi muhtarlarının talepleri istikametinde Mahmutseydi Mahallesi çevre yolu olarak bilinen ve Dere, Türktaş ve Süleymanlar mahallelerinin de kullandığı grup yolunda yaklaşık bir ay süren genişletme ve altyapı çalışması tamamlandı.

4 mahalle muhtarından Başkan Yücel’e yol teşekkürü

Yol genişletme ve düzenleme çalışmasında ekipleri yalnız bırakmayan 4 mahalle muhtarı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür ettiler.

Dere Mahallesi Muhtarı Hüseyin Uysal kırsal mahallelerinin Başkan Yücel sayesinde yol ve altyapıya kavuştuğunu belirterek, “Mahmutseydi Çevre yolunda yaklaşık bir ay önce genişletme çalışması başlatıldı. 5 kilometrelik bir yol. Ortak 4 mahallenin kullandığı bir yol. Çok dar bir yoldu. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine sonsuz teşekkürler ediyoruz. İyi bir yol oldu, iyi bir hizmet oldu. Hafriyat bitince asfalt yapılacak. Hizmetlerin devamı gelir inşallah geleceğinden eminiz” dedi.

Mahmutseydi Mahallesi Muhtarı Resul Bülbül: “4 köyümüzün ortak kullandığı bir yolda belediyemizin bir genişletme çalışması var. Herkesin istediği bir hizmetti ve Belediye Başkanımız sağ olsun el attı. Kendisine mahalle halkımız adına sonsuz teşekkür ediyoruz.”

Türktaş Mahallesi Muhtarı Mehmet Arıkan: “Burası Mahmutseydi’de bir bağlantı yolu. Uzun zamandır kötü bir yoldu. Başkanımızdan rica ettik. O da bu yolu ele aldı. Bir süredir çalışıyorlar ve yol çok güzel oluyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz”.

Süleymanlar Mahallesi Muhtarı Süleyman Kara ise grup yolunu 4 mahallenin ortak kullanacağının altını çizerek, “Mahmutseydi Çevre Yolu dediğimiz yolumuzun genişletilmesi ve düzeltilmesi konusunda Adem Başkan’a teşekkür ediyorum” dedi.