Kağıthane 4. Levent’te motosikletli gelen iki şahıstan birinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı cinayetin detayları ortaya çıktı. Ölen kişinin arkadaşının, arkadaşlık uygulamasından tanıştığı kişiyle küfürleşmesi sonucu olayın yaşandığı tespit edildi. Ayrıca olayda ölen kişinin kimliği belirlenirken, polis saldırganların peşine düştü.

Kağıthane 4. Levent’te motosikletli gelen iki şahıstan birinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı cinayetin detayları ortaya çıktı. Ölen kişinin arkadaşının, arkadaşlık uygulamasından tanıştığı kişiyle küfürleşmesi sonucu olayın yaşandığı tespit edildi. Ayrıca olayda ölen kişinin kimliği belirlenirken, polis saldırganların peşine düştü.

Kağıthane 4. Levent Emniyetevleri Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, sosyal medyadan bir şahısla tartıştığı iddia edilen Cihan Ö., (31) randevulaştıktan sonra akşam saatlerinde buluşma noktasına gelerek beklemeye başlamıştı. Bir süre burada bekleyen Cihan Ö.’ye motosikletle seyreden iki saldırgan tarafından silahla ateş açılmış, saldırı sonucu Cihan Ö. karnından ve kaval kemiğinden, arkadaşı göğsünden ve o esnada yoldan geçen Cihan H. (28) ise ayağından yaralanmıştı.

Ölen şahsın kimliği tespit edildi

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına almıştı. Ameliyata alınan Cihan Ö. ve Cihan H.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, üstünden kimlik çıkmadığı için belirlenemeyen kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda ölen kişinin Cihan Ö.’nün randevu yerine birlikte geldiği arkadaşı Fahri Çelik (42) olduğunu tespit etti.

Arkadaşlık uygulamasından küfürleşmişler

Öte yandan yaşanan olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Arkadaşıyla birlikte saldırıya uğrayan Cihan Ö.’nün arkadaşlık uygulamasından tanıştığı küfürleştiği şahısla randevulaştığı ve Cihan Ö.’nün arkadaşı Fahri Çelik ile birlikte olay yerine geldiği sonrasında ise motosikletli iki şahıs tarafından 5 el ateş edilerek silahlı saldırıya uğradığı bilgisine ulaşıldı.

Polis saldırganın peşinde

Polis ekipleri, çevredeki görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığı olayla ilgili olarak ise kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.