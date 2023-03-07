Trabzon Beşikdüzü ilçesinde 4 kuşaktır saatçilik yapan Dinçel ailesinin son temsilcisi Ender Dinçel ilçe merkezindeki saatçi dükkanında 43 yıldır saat tamir ediyor.

Trabzon Beşikdüzü ilçesinde 4 kuşaktır saatçilik yapan Dinçel ailesinin son temsilcisi Ender Dinçel ilçe merkezindeki saatçi dükkanında 43 yıldır saat tamir ediyor.

İlçenin Seyit Ahmet mahallesindeki dükkanında zaman geçiren Ender Dinçel (59), 16 yaşında 1980 yılında babasının yanında mesleğe başladığını, ailede saat tamir bakım ve satış işinin artık son temsilcisi olduğunu söyledi. Mesleklerine eskisi gibi bir ilginin olmadığını bir antikacı muamelesi gördüklerini belirten Ender Dinçel “Artık bir çok meslek gibi bu meslek de yol olmak üzere. Benden sonra daha burayı işletecek bir nesil kalmadı, evlatlarımızı da bu işe ilgi duymuyor. Biz burada dedemin dedesinden beridir dört kuşaktır saat tamirciliği yaparak müşterilerimizin zamanını en iyi geçirmeleri için onlara zaman ayarlayarak ekmeğimizi kazanarak bu günlere geldik. Gelişen teknolojiye sektör çok ayak uyduramayınca burası bir antika dükkanı gibi oldu” dedi.

Bu meslek benimle birlikte bitiyor

Kardeşi ile birlikte çalıştırdığı saatçi dükkanının iki kişinin geçimini sağlamaya yetmeyince kardeşinin ayrılmak zorunda kaldığını belirten Dinçel “İlçe merkezinde 4 kuşaktır saat tamirciliği yapan ailemizin mesleğini sürdürmeye çalışan iki kardeştik ancak kardeşim ‘Artık bu dükkan iki kişiyi bakamıyor’ diyerek ayrıldı. Ben burada 4 kuşaktır saat tamirciliği yapan ailenin son ve tek temsilciyim benden sonra bu mesleği daha yürütebilecek kimse kalmadı ailemizde. 2 kız evladım bulunuyor buraya gelerek bu mesleğe özenti duymadılar. Yani benimle birlikte bu meslek bu ilçede tarihe karışacak” diye konuştu.

"Eskiden Ramazan yaklaştığında işler o kadar yoğun olurdu ki randevu ile müşteri kabul ederdik"

Geçmişte Ramazan ayı yaklaştığında işlerinin yoğunlaştığını ama bugünlerde gelen giden müşteri olmadığını ifade eden Dinçel “Her yıl Ramazan ayı yaklaşınca bulunduğumuz Büyükliman havzasında herkes Ramazan ayında sahura kalkılması için evlerdeki zamanın vazgeçilmezi olan kurmalı masa ve duvar saatlerinin ayarlanması için bize getirirdi. İşlerimiz o kadar yoğun olurdu ki sanki hastaneden randevu alırmış gibi onlara randevu verirdik. Yıllar geçtikçe müşterilerimiz azaldı. Artık eskisi gibi köşe ve masa saatlerine ilgi duyulmuyor. Teknoloji ilerledi, saatlere pil takılı, saat çeşitleri çoğaldı. Saat takmak yerine insanlar zaten artık cep telefonunun saatine bakıp işini görüyor” şeklinde konuştu.