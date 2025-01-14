DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları ile sağanak yağışlardan olumsuzluk oluşmaması adına 4 köyde kanal temizlik çalışmaları tamamlandı.

Düzce İl Özel İdaresi yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü ekipleri sağanak yağışlar sebebi ile oluşabilecek taşkınları önlemek için kanal temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Aktarla, Erdemli, Derdin ve Hacıkadirler köylerinde yürütülen kanal temizlik çalışmaları tamamlandı.

Yapılan çalışmaların ardından su akışı düzenlenerek, olası taşkın riskleri önemli ölçüde azaltıldı.