Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 4 kişinin kovaladığı şahsın bıçaklanarak hayatını kaybettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı’nda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle 32 yaşındaki Mustafa Güler isimli şahıs bıçaklandı. Ağır yaralanan Güler, ihbarla olay yerine gelen ambulansla önce Kadirli’de bir hastaneye ardından da Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde Mustafa Güler’in 4 kişi tarafından kovalandığı ardından da bıçaklandığı görüldü.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.