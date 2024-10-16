Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 4 farklı noktada meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

İlçede, 1 gün içerisinde meydana gelen 4 farklı kazada 5 kişi yaralanırken, kazalara otomobil ve motosikletler karıştı. Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcaları kavşağında meydana gelen kazada Ö.K. Yönetiminde ki 11 DC 260 plakalı otomobil ile S.T. yönetiminde ki 34 DJP 459 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana gelirken kazada yaralanan olmadı.

Baştepe köyü yakınlarında meydana gelen Kazada Z.Ö. idaresindeki 03 RJ 184 plakalı araç önüne hayvan çıkması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada Sürücü Z.Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan H.Ö yaralandı. Yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çiğiltepe Köyünde meydana gelen kazada D.Ç. idaresindeki 03 AGY 159 plakalı araç Afyonkarahisar istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü D.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan H.Ç. yaralandı. Yaralılar ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şehir merkezinde meydana gelen kazada ise 03 LT 729 plakalı motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Kazada ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.