Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde hayırsever iki kardeş 4 katlı binalarını 4-6 yaş çocuklara Kur’an kursu yapılması için İlçe Müftülüğüne tahsis etti.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde hayırsever iki kardeş 4 katlı binalarını 4-6 yaş çocuklara Kur’an kursu yapılması için İlçe Müftülüğüne tahsis etti.

Sandıklı ilçesinde yaşayan hayırsever kardeşler Yusuf Öztaş ve Halil Öztaş büyük bir fedakarlığa imza atarak, Çakır mahallesinde kendilerine ait olan 4 katlı binayı Sandıklı İlçe Müftülüğüne 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis etti. Hayırsever kardeşler müftülük yöneticilerinin katıldığı törenle protokol imzalayarak binanın tahsisini gerçekleştirdiler.

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Öte yandan, binanın 4-6 yaş çocuklar için Kur’an kursu olarak hizmet vereceği belirtildi.