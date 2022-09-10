Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde hayırsever iki kardeş 4 katlı binalarını 4-6 yaş çocuklara Kur’an kursu yapılması için İlçe Müftülüğüne tahsis etti.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde hayırsever iki kardeş 4 katlı binalarını 4-6 yaş çocuklara Kur’an kursu yapılması için İlçe Müftülüğüne tahsis etti.

Sandıklı ilçesinde yaşayan hayırsever kardeşler Yusuf Öztaş ve Halil Öztaş büyük bir fedakarlığa imza atarak, Çakır mahallesinde kendilerine ait olan 4 katlı binayı Sandıklı İlçe Müftülüğüne 10 yıllığına bedelsiz olarak tahsis etti. Hayırsever kardeşler müftülük yöneticilerinin katıldığı törenle protokol imzalayarak binanın tahsisini gerçekleştirdiler.

Öte yandan, binanın 4-6 yaş çocuklar için Kur’an kursu olarak hizmet vereceği belirtildi.