Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu. Evlerinde mahsur kalan 2’si çocuk 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 859/4. Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan 2’si çocuk 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile kurtarıldı. Dumandan etkilendı 3 kişi ise ambulansta tedavi edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.