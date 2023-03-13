Samsun’da 4 katlı bir apartmanın 5 metre önünde yaşanan heyelan, bina sakinlerini tedirgin etti. Yaklaşık 10 metre kadar toprağın kaydığını belirten bina sakinleri, heyelanın her geçen gün apartmana yaklaştığını ve tehlikede altında olduklarını söyledi.

Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde bulunan apartmanın önünde 1 sene önce heyelan meydana geldi. Yaşanan bu heyelandan dolayı binanın 5 metre önünde göçük oluştu. Zaman zaman tekrarlanan heyelanlardan tedirgin olduğunu ifade eden bina sakinleri ise yetkililerden yardım bekliyor.

Bina sakini 50 yaşındaki İsa Akkaya, "Burası Atakum ilçesinde bulunan İncesu Yalı Mahallesi. Burada tam 1 senedir göçük var. Binanın karşısında 10 metrelik bir göçük oluştu. Göçtükten sonra kayma yaptı. Daha önce belediye gelip buraya taş doldurdu. Ancak burada toprak kayması devam ediyor. Bu toprak kaymasına karşı bir perde beton veya taş duvarla önlem alınması lazım" dedi.

Heyelanın apartmana 5 metre kadar yaklaştığını anlatan Akkaya, "Burası yavaş yavaş çöküyor. AFAD buraya geldi ve yetkili belediyeler ile görüşeceklerini, bir çalışma yapacaklarını söyledi. Yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Binada 5 ailenin yaşadığını, depremzedenin de bulunduğu belirten Akkaya, bir dairesinin daha boş olduğunu, onu da depremzedelere vereceğini sözlerine ekledi.