Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve iki gün sürecek olan “4. Kariyer Günleri” Turizm Fakültesi Fuaye Alanı’nda başladı.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve iki gün sürecek olan “4. Kariyer Günleri” Turizm Fakültesi Fuaye Alanı’nda başladı.

4. Kariyer Günleri’nin açılışına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Eskişehir, Bilecik ve Kütahya Bölge Başkanı Özgür Ersoy’un yanı sıra çok sayıda turizm firmasından temsilciler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 4. Kariyer Günleri’nde İKAF’23 hakkında hem öğrenciler hem de sektör temsilcileri için bilgilendirme ve tanıtım oturumları gerçekleştirildi. Yoğun bir ilgiyle takip edilen oturumlarda İKAF’23’ün amaçları, sağlayacağı imkanlar ve hem işverenler hem de öğrencilerle mezunlar açısından faydaları detaylı bir şekilde aktarıldı.

Prof. Dr. Temizel: “Hem akademi hem de iş dünyası Anadolu Üniversitesinde olacak”

4. Kariyer Günlerinde açılış konuşmalarının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel ve Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli turizm firma yöneticileri ile bir araya geldi. Prof. Dr. Fatih Temizel konuşmasında, “Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde 20 üniversitenin katılımıyla örgünde beş yüz bin öğrencisi olan 20 üniversitenin bulunduğu bir alanda İKAF’23’ü gerçekleştireceğiz. Hem akademinin hem iş dünyasının bulunduğu etkinlikler düzenleyeceğiz. Öğrencilere iş ve staj imkânları sağlayacak etkinliklerimiz olacak. Bunun yanı sıra başarı öyküleri, mülakat simülasyonları, söyleşi ve atölye çalışmaları gibi birçok etkinlik olacak.” dedi.

Doç. Dr. Tekeli: “İKAF öğrenciye odaklanıyor”

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli de İKAF’23 hakkında yaptığı sunumda şu ifadelere yer verdi: “Bu etkinlik, hepimizin öğrenciye odaklanarak, öğrenciyi merkeze koyarak gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bir fuar. Pandemi dolayısıyla geride kalan fuarlar öğrencilere erişmek için tüm hızıyla devam ediyor. Amacımız; öğrenci ve sektörü bir araya getirebilmek ve öğrencinin sektörü tanıması, kariyer yolculuğunda yön vermesi, zihnindeki sorulara cevap bulabilmesi. Paydaş olduğumuz üniversiteler ile birlikte öğrencilerin yetenek sahibi olduğunu fark etmesi, bunu hissetmesi adına kıymetli bir fuar organizasyonu gerçekleştireceğiz.”

TÜRSAB Bölge Başkanı Ersoy: “İKAF’23 büyük bir fırsat”

TÜRSAB Eskişehir, Bilecik ve Kütahya Bölge Başkanı Özgür Ersoy ise 4. Kariyer Günleri fuarında İç Anadolu Kariyer Fuarı’nı (İKAF’23) turizm sektörü adına değerlendirerek şunları söyledi:

“İKAF’23’ün Anadolu Üniversitesi bünyesinde organize edilmesi hem işletmeler için hem de öğrenciler için büyük bir fırsat. Kendi sektörümüz adına baktığımızda; Eskişehir son 10 yılda turizm kenti olma açısından evrildi ve dolayısıyla yerleşik otellerimizin bu konuda pozitif bir bakış açısında olacağını, destekleyeceklerini düşünüyorum. Pandeminin yavaş yavaş etkisinin azaldığı ve sektörün aniden yoğunlaştığı bu dönemde işgücü istihdamı da en büyük sorun. Bundan dolayı bu fuar büyük bir fırsat sağlıyor ve bu konuda ne gerekiyorsa biz de üzerimize düşen görevi yapmaya gayret göstereceğiz."