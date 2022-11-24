Bursa’nın İnegöl ilçesi Doğan Yelken İlkokulunda öğretmenlik yapan Sınıf Öğretmeni Erdoğan Yalanız’a (50) mezun ettiği 4 kardeş öğrenci sürpriz yaptı.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Doğan Yelken İlkokulunda öğretmenlik yapan Sınıf Öğretmeni Erdoğan Yalanız’a (50) mezun ettiği 4 kardeş öğrenci sürpriz yaptı.

Gürz ailesinin 4 çocuğuna da sırayla eğitim vererek 3’ünü mezun eden Yalanız’ı, 24 Kasım Öğretmenler Gününde mezun ettiği kardeş öğrenciler ziyaret ederek çiçek verdi. Öğrencilerini karşısında gören Yalanız, duygu dolu anlar yaşadı.

İnegöl’de görev yaptığı sürede Gürz ailesinin 3 çocuğunu ilkokul 1. sınıftan 4. sınıfa kadar eğitim vererek mezun etti. Şuan 1. Sınıfta olan ailenin en küçüğü olan Fatma Zehra Gürz’e de eğitim veriyor.

Gürz kardeşler sınıfta öğretmenlerine çiçek takdim ederek, elini öptüler. Mezun ettiği öğrencileri bir an da karşısında gören öğretmen Yalanız ise, duygu dolu anlar yaşadı.

Yalanız’ın mezun ettiği Hüseyin Gürz TOBB ETÜ Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini, Ayşegül Gürz Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okurken, Mehmet Akif Gürz ise, Fevzi Başaran İmam Hatip ortaokulunda 5. sınıfta eğitim görüyor.

Öğretmenlik mesleğinin en güzel tarafı

Ziyaretin ardından bir açıklama yaparak duygularını anlatan sınıf öğretmeni Erdoğan Yalanız, “Gerçekten bir öğretmen için çok özel bir durum. 2005 yılında Hüseyin ile başlayan yolculuğumuz şu an Fatma Zehra ile devam ediyor. Yaklaşık 17 seneden beri bir ailenin 4 çocuğunu okutmak bana kısmet oldu. Bu durum gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ve bu öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duymak, mutlu olmak bize öğretmenliğin, öğretmenlik mesleğinin en güzel taraflarından bir tanesi. Umarım şuan 1. sınıfta okuyan Fatma Zehra kızım da ilerleyen zamanlarda doktor olmak istediğini söylüyor. İnşallah Allah gönlüne göre versin. İlerleyen yıllarda beni muayene etmekte ona nasip olsun diyelim” dedi.

Yalanız konuşmasını şöyle sürdürdü; “Gerçekten çok mutlu oldum. Hz. Musa’nın çok güzel bir lafı vardır. ‘Ah de vefa et’ yani insanların en kötüsü ah de vefa etmeyendir. Ben sınıfımdaki öğrencilerime ah de vefayı belirli zaman aralıklarında işlerim. Bu öğrencilerimde öğretmenlerini hiçbir zaman unutmadılar. Ben zaman zaman kendileriyle telefonda da görüşüyordum. Ama böyle 4 kardeşin bir arada yanıma gelmeleri gerçekten beni çok duygulandırdı. Her birine ayrıca teşekkür ederim. Gerçekten öyle öğretmenlik mesleğinin kutsallığını söylememe bile gerek yok. Gerçekten mesleğimi çok seviyorum. Tüm ülkemizin öğretmenlerine buradan sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. İyi ki varlar. Ve hepsinin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum.”

Bizim ailemizden biri

Hüseyin Gürz ise, “24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenimize bir sürpriz yapmak istedik. Öncelikle Okul Müdürümüzle iletişime geçip, kendisinin desteğiyle öğretmenimize sürpriz yaptık. Aslında bu hikaye benimle başlıyor. İlk öğretmen olarak benle başladı. Akabinde diğer üç kardeşimi de okuttu. Bize milli manevi değerleri aktardı. Ve akabinde mezuniyet sonrasında bizi bırakmayarak, her türlü anlamda teşvik ederek, destekleyerek, fikirlerimize ön ayak olarak bize öğretmenliğin aslında sadece bir harf öğretmek bir kelime aktarmak olmadığını, bizim ailemizden biri olarak gösterdi diyebiliriz. Peygamberi bir meslek yapıyorlar öğretmenler. Hz. Ali’nin de dediği gibi ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.’ Bizim ailemizden 4 kişiyi Erdoğan öğretmenimiz okuttu. Artık bizim ailemizden bir birey diyebiliriz. Buradan da tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.