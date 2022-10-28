Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik illerinin buluştuğu, 2.bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısına Kütahya ev sahipliği yaptı.

Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik illerinin buluştuğu, 2.bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısına Kütahya ev sahipliği yaptı.

Sağlık Bakanlığı 15. Bölge Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik illerinin 2022 yılı 2. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı Kütahya’nın ev sahipliğinde bölge illerinin İl Sağlık Müdürleri, ilgili başkanlar, başkan yardımcıları, İl Ambulans Servisi Başhekimleri, kamu ve özel hastane yöneticileri ve ASKOM temsilcilerinin katılımı ile Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge başkanlığında gerçekleştirildi.

Acil Sağlık Hizmetlerinin değerlendirilmesi, işleyişte yaşanan aksaklıkların tespiti, çözümlenmesi ve ortak bir çalışma yapılabilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, hastane öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin işleyişi, yoğun bakım ve yatak doluluk oranları, hasta sayıları ve hastaneler arası nakil istatistikleri değerlendirildi.