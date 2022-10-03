Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki 4 ilde sağanak yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki 4 ilde sağanak yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimler yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güneybatı ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.