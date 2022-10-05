Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 13 ilçede yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerin birbirleri arasında ve merkez ile ulaşımını kolaylaştırmak için projeler hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında 24 mahallede çalışma gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 13 ilçede yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerin birbirleri arasında ve merkez ile ulaşımını kolaylaştırmak için projeler hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında 24 mahallede çalışma gerçekleştirdi.

4 ilçede 24 mahallenin yolları yenilendi

Eylül ayında Menteşe, Bodrum, Yatağan ve Seydikemer olmak üzere 4 ilçede 24 mahalle yolunda yenileme çalışması yapan Büyükşehir ekipleri Bodrum’un Bayır-Mumcular-Kısırlar, Dörttepe-Mumcular, Yeniköy-Mazı-Aşağı Mazı, Menteşe’nin Yerkesik-Yeniköy, Esençay, Seydikemer’in Döğer, Çaltıözü, Seki, Gökmen, İzzettin, Esenköy, Boğaziçi Kirme, Kabaağaç, Yatağan’ın Elmacık, Esenköy, Şeref ve Kadıköy Mahallerinin yollarını yeniledi. 4 ilçede 24 mahallede toplamda 73,8 km yol yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Grup mahalle yolları yenilendi

Kırsal Mahallelerin yollarını yenilemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Menteşe’nin Kenkercik-Çamoluk-Esençay-Göktepe Mahallelerinde grup yolları yenileme çalışmalarını tamamladı. Ekipler önümüzdeki günlerde Göktepe’de yol ve Esençay Mahallesinde de parke kaplama çalışmasına başlayacak.