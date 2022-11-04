Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 4. İlçe Müftüleri Kongresi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı kapanış oturumu ile sona erdi.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 4. İlçe Müftüleri Kongresi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı kapanış oturumu ile sona erdi.

Kızılcahamam’da düzenlenen 4. İlçe Müftüleri Kongresi, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın başkanlığını yaptığı kapanış oturumunun ardından sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığınca “Diyanet İşleri Başkanlığının Gelecek Perspektifi, Hizmetler, Hedefler, Stratejiler” gündemiyle Kızılcahamam’da gerçekleştirilen toplantıda, 5 gün boyunca Başkanlığın üst düzey yöneticileri ve ilçe müftüleri tarafından Başkanlığın yürüttüğü hizmetler, hedefleri ve stratejileri müzakere edildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet’in daha güzel işler yapması açısından kongrenin faydalı olduğunu belirtti. Erbaş, Hazreti Muhammed’in istişaresiz hiçbir iş yapmadığını hatırlatarak, müftülere bulundukları ilçedeki personelle sürekli istişare yapmaları tavsiyesinde bulundu.

“Daha fazla çalışmalıyız”

İnsanlara çalıştığının karşılığının verileceğini ve bunu da Allah’ın taahhüt ettiğini ifade eden Erbaş, “Bütün bu ilkeler, ayetler, hadisler ve bin 400 küsur yıllık medeniyet tecrübemiz bize bunu gösteriyor. Kim çalışmışsa çalıştığının karşılığını alıyor. Bizler daha fazla çalışmalıyız” diye konuştu.

5 gün süren kongreye Diyanet’in üst düzey yöneticileriyle birlikte ilçe müftüleri katıldı.