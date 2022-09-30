Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 4. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 4. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme’de yarın ve Pazar günü oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. İlk 3 haftası geride kalan Süper Amatör Küme’de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde;
01 Ekim 2022 Cumartesi
Simya Koleji-Özvatan Gençlikspor: Esat Sabuncu
Trend Gayrimenkul-Kayseri Yolspor: Hacı Güverti
02 Ekim 2022 Pazar
Argıncıkspor-Kayseri Şekerspor: Ahmet Pakırcı
G. O. Paşaspor-Akkışlaspor: Erol Eroğlu
Amaratspor-Kayserigücü FK: Erdem Sarıaslan
Başakpınar Belediyespor-Gençlerbirliği: Hakan Çam
Yemlihaspor-Kocasinan Şimşekspor: Kemal Hattatioğlu
Erciyes Esen Makina-Kocasinan Ülküspor: Hacı Mehmet Ekmekyermez
Sungur FK-Gültepespor: Hüseyin Keğin
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